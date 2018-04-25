Дворкович: ЧМ-2018 уже существенно повлиял на социально-экономическое развитие России

МОСКВА, 25 апреля. / ТАСС /. Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года уже оказали существенное влияние на социально-экономическое развитие России. Об этом на пресс-конференции рассказал вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович

Презентация исследования «Экономический, социальный и экологический эффект чемпионата мира в России» прошла в среду в Москве.

"Чемпионат мира — важный проект не столько для правительства и государства, сколько в целом для всей страны, — отметил Дворкович. — Это национальный проект, это мечта многих поколений, которые когда-то слушали чемпионаты мира по радио, услышали, как мы выиграли Кубок Европы 1960 года, потом смотрели футбол по телевизору. Была мечта, чтобы сотни тысяч россиян смогли поучаствовать в этом празднике спорта. А самое главное — такой праздник спорта является масштабным инфраструктурным проектом, он имеет огромное значение на развитие страны в ближайшие десятилетия".

"Это уже дало существенный эффект для социально— экономического развития страны", — добавил он.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.