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Дворкович: ЧМ-2018 уже существенно повлиял на социально-экономическое развитие России
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Дворкович: ЧМ-2018 уже существенно повлиял на социально-экономическое развитие России 

ТАСС 39 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года уже оказали существенное влияние на социально-экономическое развитие России. Об этом на пресс-конференции рассказал вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович.
Презентация исследования «Экономический, социальный и экологический эффект чемпионата мира в России» прошла в среду в Москве.
"Чемпионат мира — важный проект не столько для правительства и государства, сколько в целом для всей страны, — отметил Дворкович. — Это национальный проект, это мечта многих поколений, которые когда-то слушали чемпионаты мира по радио, услышали, как мы выиграли Кубок Европы 1960 года, потом смотрели футбол по телевизору. Была мечта, чтобы сотни тысяч россиян смогли поучаствовать в этом празднике спорта. А самое главное — такой праздник спорта является масштабным инфраструктурным проектом, он имеет огромное значение на развитие страны в ближайшие десятилетия".
"Это уже дало существенный эффект для социально— экономического развития страны", — добавил он.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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