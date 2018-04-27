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Сорокин: ФИФА будет довольна, что все стадионы ЧМ-2018 сданы в эксплуатацию
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Сорокин: ФИФА будет довольна, что все стадионы ЧМ-2018 сданы в эксплуатацию 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Международная федерация футбола (ФИФА), безусловно, останется довольна, что все 12 стадионов чемпионата мира 2018 года готовы к проведению матчей. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
В пятницу разрешение на ввод в эксплуатацию получила «Самара-Арена», строящаяся к чемпионату мира 2018 года. Эта арена стала последним стадионом, введенным в эксплуатацию перед мировым первенством. Строительство на стадионе шло с отставанием от графика.
"Сдача всех стадионов позволяет провести по три матча в тестовом режиме — график согласован, игры идут. Теперь мы можем быть сосредоточены на операционном аспекте подготовки, а не на строительном. Не ожидаем каких-то сюрпризов от ФИФА, организация, конечно, будет удовлетворена, что все стадионы получили заключения о соответствии техническим требованиям. Сейчас постоянно идут визиты, но уже в функциональном режиме: на всех стадионах работают сотрудники ФИФА, они посещают разные помещения, смотрят их — то есть идет уже подготовка стадионов непосредственно к чемпионату мира", — сказал Сорокин.
Первый тестовый матч на самарской арене пройдет 28 апреля, в игре 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги местный клуб «Крылья Советов» примет воронежский «Факел». Стадион «Самара-Арена» вмещает около 45 тыс. зрителей, однако на первый тестовый матч реализовывались билеты только на нижний ярус. Планируется, что встречу смогут посетить до 10 тыс. зрителей. Продажи билетов на игру начались утром в понедельник, билеты были раскуплены за пять часов.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей турнира: встречи группового этапа Коста— Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала.
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