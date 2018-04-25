Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин высказал мнение о призывах некоторых западных стран бойкотировать чемпионат мира — 2018, а также рассказал о ситуации со стадионами в Самаре и Сочи.
«Призывы не приезжать — мнения конкретных людей. Каждый делает свой выбор, мы уже сказали, что для нас все болельщики ценны. Мы видим, что настоящие любители футбола голосуют деньгами, раскупают билеты на матчи. Количество проданных билетов — лучший показатель.
Количество вопросов к стадиону в Самаре было обусловлено готовностью газона. Как только он появился, все тревоги утихли и люди поняли, что эта арена ничем не отличается по готовности от других. Если форс-мажора не случится, в субботу там пройдёт тестовый матч. По поводу временной трибуны на «Фиште» — она будет использоваться, но не полностью. Сокращение незначительное, буквально на 1200 мест", — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.