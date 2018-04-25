Сорокин прокомментировал призывы не приезжать на чемпионат мира — 2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин высказал мнение о призывах некоторых западных стран бойкотировать чемпионат мира — 2018, а также рассказал о ситуации со стадионами в Самаре и Сочи.

«Призывы не приезжать — мнения конкретных людей. Каждый делает свой выбор, мы уже сказали, что для нас все болельщики ценны. Мы видим, что настоящие любители футбола голосуют деньгами, раскупают билеты на матчи. Количество проданных билетов — лучший показатель.