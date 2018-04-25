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Сорокин рассказал об исследовании влияния ЧМ-2018 на жизнь россиян
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Сорокин рассказал об исследовании влияния ЧМ-2018 на жизнь россиян 

Чемпионат.com 30 минут назад
Фото: ТАСС
Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин рассказал об исследовании влияния чемпионата мира — 2018 на экономическое, социальное и экологическое направления в России.
«Попытки подумать о том, какое влияние окажет чемпионат мира на нашу жизнь, начались ещё на этапе заявки. Сейчас все исследования обретают конкретную форму. Были использованы официальные данные правительства, Росстата, всех в совокупности документов, которые участвовали в подготовке чемпионата мира. Нам помогла компания Маккинзи.
Из нашего исследования мы изъяли траты на стадион «Санкт-Петербург» и «Спартак», потому что на момент, когда мы получили чемпионат мира, они уже были заложены. Мы оценивали исследование по трём направления: экономический, социальный и экологический. Брали период с 2013 до 2018 года, смотрели инвестиции и расходы. Попытались спрогнозировать доходы от туризма — цифры получились впечатляющие. Суммарное влияние на ВВП оценивается в 867 млрд рублей, что составляет 1% от ВВП России. Ожидаем, что этот импульс продлится в течение пяти лет.
Что касается социального аспекта, то это улучшение траснопортной инфраструктуры, улучшение городов, приведение в порядок больниц. Второе направление — развитие спорта и его популяризация. После того, как мы получили право на проведение чемпионата мира, был огромный приток в спортивные секции. Того же ждём после чемпионата мира.
Точные показатели можно будет провести после чемпионата мира — точные цифры планируем подсчитать следующей осенью. Пока мы взяли довольно консервативные показатели», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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