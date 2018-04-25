Дмитрий Назаров: «Каррера реально мешает „Спартаку“

Известный актер Дмитрий Назаров , болеющий за "Спартак" , считает, что клуб должен уволить главного тренера Массимо Карреру. По его словам, итальянский специалист не поможет команде.

— Каррера перегорел давно. Господи! Какой Массимо? «Тренер по обороне»? Если он останется в команде, я не приду на стадион! — написал в своем Инстаграме Назаров, общаясь с подписчиками. — Конечно, они должны были обыгрывать «Ахмат», «Тосно» и «Урал» и без Карреры, как и выиграли чемпионство, но он реально мешает! Анализируйте стартовые составы, замены, травмы, кресты, физическую форму.

Если завтра Карреру уберут (а сам он не уйдет), то послезавтра мы порвем всех. Кого вместо Карреры? Лоран Блан , если результат нужен сразу, или Тихонов, если сможем переждать еще сезон — два.

Я выжил даже после этого, Прочтя всю пакостную мразь, Но на «писателей» не сетую, Нет смысла сетовать на грязь. Я, как и все, конечно, выстоял, Позор и стыд, пославши… вдаль, Ведь, большинство словами чистыми С меня сумели смыть печаль. Все добрые слова мне памятны, Спасибо ласковое вам! Но почему же так неграмотны, Кто пишет матом в Инстаграм?!

Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) 24 Апр 2018 в 1:35 PDT