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Самарский губернатор надеется «оттестировать» стадион в срок
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Самарский губернатор надеется «оттестировать» стадион в срок 

Свободная пресса 19 минут назад
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что ЧМ-2018 был почти несбыточной мечтой болельщиков и отметил, что подготовка к турниру в регионе пройдет по плану.
«Для нашего региона — это огромная ответственность и громадный экономический эффект, которому уже завидуют другие регионы. Жители Самарской области буквально объединились этой идеей», — заявил самарский губернатор на пресс-конференции 25 апреля.
Дмитрий Азаров заметил, что новый стадион в Самаре вместо «морально устаревшего старого» был крайне необходим и выразил уверенность, что «Крылья Советов» будут играть в высшем дивизионе.
«По стадиону, напомню, когда «Крылья» играли получше, чем сейчас, у нас был самый посещаемый стадион в Восточной Европе, поэтому для нас это не будет проблемой», — отметил губернатор.
Отвечая на вопрос о степени готовности арены, которая в 2018 году оказалась самой отстающей, Дмитрий Азаров выразил надежду, что тестовый матч пройдет, как и было запланировано, 28 апреля.
«В субботу Виталий Мутко был на стадионе, сам оценил, дал поручения, на что обратить внимание и дал отмашку, чтобы 28 апреля состоялся тестовый матч. Напряженно все службы работают, и я вместе с жителями рассчитываю, что мы в этот день оттестируем стадион», — заявил Дмитрий Азаров.
Аркадий Дворкович добавил, что после тестового матча самарский стадион ждет дальнейшая косметическая отделка.
В марте Дворкович признал, что строительство стадиона в Самаре к ЧМ-2018 отстает от графика.
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