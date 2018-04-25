Прогнозы на первый полуфинал между «Баварией» и «Реалом»

«Сливочные» отдадут территорию, но добьются приемлемого результата благодаря своему лидеру «Бавария» — « Реал Мадрид».

Ставки: «Реал Мадрид» не проиграет за 1.82, Криштиану Роналду забьёт за 1.58, процент владения мячом «Баварии» больше 53,5 за 1.79 Многие эксперты рассматривают противостояние сегодняшних соперников в качестве скрытого финала, ведь встречаются две наиболее статусные команды турнира из оставшихся четырёх. «Бавария» и «Реал» — старые знакомые, соревнующиеся в самых разных областях, используя различные подходы. Мюнхенцы скупают наиболее талантливых исполнителей на внутреннем рынке, тогда как мадридцы традиционно стремятся впечатлять весь футбольный мир громкими трансферами.

Между коллективами оформлено несколько значимых переходов в последние годы, повлиявшие на оба клуба. Давний переезд в Германию Роббена, подписание уже старого Алонсо, одна из главных афер десятилетия в виде Тони Крооса за 25 млн евро, аренда с последующим выкупом Хамеса и шумиха по поводу будущего Левандовски. Сложно оценить правдивость слухов по поводу Роберта, но нельзя исключать вариант с информационным давлением «сливочных», уже не раз использовавших данных инструмент.

Юпп Хайнкес является опытнейшим наставником, и именно с ним «Бавария» завоевала свой пока последний кубок чемпионов, обыграв в полуфинале как раз «Реал», но с тех пор прошло уже слишком много времени, и футбольная действительность сильно изменилась. Центр поля мюнхенцев явно уступает потенциально тройке Модрич-Кроос-Каземиро, Рибери с Роббеном постепенно собираются на пенсию, а новых звёзд мирового масштаба в атакующей линии в немецком суперклубе пока не появляется.

Да, пока ещё в команде находится Левандовски, Мюллер способен здорово проявлять себя в важных матчах, но остальным исполнителям будет крайне сложно тягаться с мощнейшим составом мадридцев. Букмекеры предлагают невероятно низкий коэффициент на викторию парней Юппа Хайнкеса, чем мы и попробуем воспользоваться, выбрав Х2 в намечающейся битве.

У Зидана есть объективное преимущество перед визави: Зинедин в нынешнем сезоне провёл уже целую серию поединков с мировыми грандами, а главный тренер мюнхенцев успел лишь дома обыграть «ПСЖ». Остальные соперники Хайнкеса не представляли серьёзной угрозы для немецкой машины, и любой, даже средний специалист, уверенно бы выиграл Бундеслигу с таким составом и спокойно бы прошёл «Бешикташ» и «Севилью». «Реалу» же на обеих стадиях попадались настоящие монстры в виде тех же парижан и «Ювентуса», в битвах с которыми закаливался боевой дух и характер.

В ключевых сражениях в Лиге чемпионов бросается в глаза класс и уверенность «сливочных», а также тактическая гибкость, возможность прибавлять в решающих отрезках и способность переламывать ход любого матча. «Баварии» придётся идти вперёд и создавать преимущество по итогам первого матча, но для Зидана такая ситуация видится удобной.

В прошлом сезоне на «Альянц-Арене» легендарный француз переиграл одного из своих учителей и смог увезти даже победу с немецкой территории. Сегодня нас вполне устроит и ничейный исход, так как коэффициент позволяет брать гостей с некоторым запасом. Пока мюнхенцы заново прочувствуют уровень сопротивления в сражениях с топ командой, «Реал» получит необходимые шансы для достижения приемлемого результата по итогам выездного матча.

С момента перехода Криштиану в стан «сливочных» «Бавария» и Мадрид трижды рубились в главном клубного турнире Старого Света на кубковой стадии. За прошедшие шесть сшибок легендарный португалец отгрузил оппонентам 9 мячей, передавая привет любителям сказок о голах в ворота слабых клубов. Конечно, стоит учитывать некоторую благосклонность арбитров к «сливочным» и реализацию пенальти, но какое это имеет значение для статистики?

У Роналду сумасшедшая серия из 12 встреч подряд на клубном уровне с забитыми мячами, которую КриРо, обожающий рекорды как никто другой на планете, жаждет продлить. Пятикратный обладатель золотого мяча, находящийся в феноменальной форме с сильным желание забить гол или даже несколько — идеальная ситуация для ставки на индивидуальный успех португальца.

Свои моменты у Криштиану обязательно будут, а в случае чего нельзя исключать помощи и от бригады Бьорна Куйперса . Лидер «сливочных» наверняка смотрел вчера за гениальным выступлением Салаха и уж точно слышал про разговоры о новом лучше футболисте, которые только увеличат стремление в тысячный раз доказать собственный статус.

Нынешний «Реал» способен добиваться необходимого результата без постоянного давления на своих соперников. Зидан вывел игровую аритмию команды на небывалый уровень и эпизодических включений мадридцами хватает для уничтожения любого коллектива. Территория не является обязательным условием в тактике француза, поэтому есть смысл попробовать вариант с процентом владения мячом мюнхенцев выше 53,5.

В выездных противостояниях «сливочных» с «Ювентусом» и «ПСЖ» Роналду и компания получали численное преимущество из-за красных карточек в составах чужих клубов, но, обладая лишним футболистом, всё равно выдали неубедительные показатели: 52% с «бьянконери» и 47% с Парижем. «Бавария» явно предпочтёт действовать более дисциплинированно и учтёт прошлый опыт сражений с «Реалом», поэтому в равных составах и при поддержке трибун мюнхенцы будут значительную часть времени контролировать снаряд.