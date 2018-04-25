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Федерация профсоюзов обратилась к Дмитрию Азарову с просьбой баллотироваться в губернаторы
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Федерация профсоюзов обратилась к Дмитрию Азарову с просьбой баллотироваться в губернаторы 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
В областном Доме профсоюзов состоялось заседание президиума, на котором обсудили мероприятия предстоящего праздника весны и труда. По предварительным данным всероссийского селекторного совещания, первомайские гуляния в Самаре станут самыми масштабными по количеству участников в ПФО, а в стране мы на четвертом месте, впереди лишь Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Впрочем, так было не всегда. Первое мая начали отмечать с размахом в 2011 году, эту инициативу поддержал Дмитрий Азаров, находясь на посту мэра. Традиции, заложенные в то время, члены профсоюзных организаций намерены продолжать и в будущем.
Фото: ТРК «Губерния»
Председатель общественной организации «Федерация профсоюзов Самарской области» Павел Ожередов: «Мы стоим на пороге большого политического мероприятия — выборов губернатора Самарской области, которые пройдут 9-го сентября. Я хочу выйти с предложением попросить Дмитрия Азарова от имени президиума Федерации профсоюзов Самарской области баллотироваться на выборах губернатора. Давайте мы этот вопрос обсудим».
Собравшиеся поддержали предложение единогласно. «Уверены, что в дальнейшем мы вместе и во главе с новым губернатором, я думаю, что это будет Азаров, сделаем все для улучшения жизни наших трудящихся, для улучшения жизни жителей нашего региона», — отметил Павел Ожередов.
Также на заседании президиума обсудили программу первомайских праздников и планы работы на осень.
Фото: ТРК «Губерния»
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