Гамба: все российские дзюдоисты будут претендовать на медали ЧЕ в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова /. Все российские участники чемпионата Европы по дзюдо, который стартует 26 апреля в Тель-Авиве, способны претендовать на медали турнира. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер сборной Эцио Гамба.

"Конкретных медальных задач перед сборной, как перед опытными спортсменами, так и перед дебютантами чемпионата Европы, мы не ставили, — рассказал Гамба. — Это будет очередной рабочий этап, отличная тренировка и хороший шанс проявить себя. Все готовы, все работали конкретно под этот старт, и каждый из них способен завоевать медаль. В том числе и золото".

"Лидеры ушли, это нормально, сейчас пришел черед следующему поколению. Через месяц на международном турнире в Китае стартует квалификация к Олимпийским играм, вот тогда и будут важны очки. Мы к этому этапу готовы, сфокусированы на результате на 100%", — подчеркнул Гамба.