Гамба: все российские дзюдоисты будут претендовать на медали ЧЕ в Израиле 

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Все российские участники чемпионата Европы по дзюдо, который стартует 26 апреля в Тель-Авиве, способны претендовать на медали турнира. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер сборной Эцио Гамба.
"Конкретных медальных задач перед сборной, как перед опытными спортсменами, так и перед дебютантами чемпионата Европы, мы не ставили, — рассказал Гамба. — Это будет очередной рабочий этап, отличная тренировка и хороший шанс проявить себя. Все готовы, все работали конкретно под этот старт, и каждый из них способен завоевать медаль. В том числе и золото".
В декабре 2017 года на турнире «Мастерс» в Санкт-Петербурге официально о завершении карьеры объявили три олимпийских чемпиона 2012 года — Арсен Галстян (до 60 кг), Мансур Исаев (до 66 кг) и Тагир Хайбулаев (до 100 кг), а также еще восемь дзюдоистов.
"Лидеры ушли, это нормально, сейчас пришел черед следующему поколению. Через месяц на международном турнире в Китае стартует квалификация к Олимпийским играм, вот тогда и будут важны очки. Мы к этому этапу готовы, сфокусированы на результате на 100%", — подчеркнул Гамба.
Чемпионат Европы пройдет в Тель-Авиве с 26 по 28 апреля. Мужскую сборную России представят олимпийский чемпион 2016 года Беслан Мудранов, Ислам Яшуев (оба — до 60 кг), Якуб Шамилов (до 66 кг), Уали Куржев (до 73 кг), Аслан Лаппинагов (до 81 кг), Михаил Игольников (до 90 кг), Кирилл Денисов, Нияз Билалов (оба — до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).
Женскую команду представят Ирина Долгова (до 48 кг), бронзовый призер Игр-2016 Наталья Кузютина (52 кг), Дарья Межецкая, Анастасия Конкина (обе — до 57 кг), Дарья Давыдова, Екатерина Валькова (обе — до 63 кг), Анастасия Дмитриева, Александра Бабинцева (обе — до 78 кг) и Ксения Чибисова (свыше 78 кг).