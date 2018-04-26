Мудранов и Кузютина стартуют на чемпионате Европы по дзюдо в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 апреля. / ТАСС /. Чемпионат Европы по дзюдо стартует в четверг в Тель-Авиве. Сборную России в Израиле возглавят олимпийский чемпион Беслан Мудранов и многократная чемпионка Европы, призер Олимпиады Наталья Кузютина

Чемпионат в Израиле станет первым официальным стартом европейского календаря, на турнире будут разыграны медали в 14 весовых категориях — по семь у мужчин и женщин. Чемпионы Европы получат 700 зачетных очков, серебряные призеры — 490, бронзовые — 350, при этом олимпийская квалификация на Игры 2020 года стартует лишь через месяц. В Тель-Авиве выступят дзюдоисты из 40 стран.

По словам генерального менеджера сборной России Эцио Гамбы, все члены команды, как опытные спортсмены, так и новички, вправе рассчитывать в Тель-Авиве на медали, в том числе и золотые. «Конкретных медальных задач перед сборной мы не ставили, — рассказал Гамба ТАСС. — Это будет очередной рабочий этап, отличная тренировка и хороший шанс проявить себя».

Без прошлогодних чемпионов

Чемпионат Европы пройдет в течение трех дней в торгово-выставочном центре Тель-Авива. В четверг будут разыграны медали в категориях до 60 и 66 кг у мужчин и до 48, 52 и 57 кг — у женщин, в пятницу пройдут соревнования в категориях до 73 и 81 кг у мужчин и до 63 и 70 кг — у женщин, завершится турнир в субботу поединками в категориях до 90, 100 и свыше 100 кг у мужчин и до 78 и свыше 78 — у женщин. Финальные поединки будут начинаться в 18:00 мск.

Первый чемпионат Европы по дзюдо прошел в 1951 году в Париже, Израиль принимает континентальное первенство впервые, ранее здесь проходили лишь молодежные и юниорские соревнования.

В прошлом году чемпионат Европы по дзюдо состоялся в Варшаве, на счету сборной России — девять медалей, в том числе две золотые, которые завоевали не приехавшие в Тель— Авив Роберт Мшвидобадзе (до 60 кг) и Алан Хубецов (81). По два золота завоевали также сборные Грузии, Украины и Франции, которая стала победителем и командного турнира.

В нынешнем году командный чемпионат Европы пройдет отдельно — он запланирован на 18 июля в Екатеринбурге. Чемпионат мира в нынешнем году состоится 20-27 сентября в Баку.