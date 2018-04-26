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Шесть российских дзюдоистов вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
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Шесть российских дзюдоистов вышли в четвертьфинал чемпионата Европы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Сразу шесть представителей России пробились в четвертьфинал чемпионата Европы по дзюдо, который проходит в Тель-Авиве. В числе четвертьфиналистов — олимпийский чемпион 2016 года Беслан Мудранов (до 60 кг).
Помимо него в четвертьфинал вышла бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года Наталья Кузютина (до 52 кг). Борьбу за медали также продолжают вести Ирина Долгова (до 48 кг), Ислам Яшуев (до 60 кг), Дарья Межецая (до 57 кг) и Анастасия Конкина (до 57 кг).
В общей сложности на чемпионате Европы по дзюдо будут разыграны 14 комплектов наград. Участие в соревнованиях принимают представители 44 различных стран.
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