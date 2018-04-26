Шесть российских дзюдоистов вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Сразу шесть представителей России пробились в четвертьфинал чемпионата Европы по дзюдо, который проходит в Тель-Авиве. В числе четвертьфиналистов — олимпийский чемпион 2016 года Беслан Мудранов (до 60 кг).

В общей сложности на чемпионате Европы по дзюдо будут разыграны 14 комплектов наград. Участие в соревнованиях принимают представители 44 различных стран.