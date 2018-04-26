Российский дзюдоист Ислам Яшуев в финале чемпионата Европы в Тель-Авиве в весовой категории до 60 кг победил болгарина Янислава Герчева, получив оценку иппон. Олимпийский чемпион Игр-2016 в Рио-де-Жанейро россиянин Беслан Мудранов в схватке за бронзу одолел грузина Амирана Папинашвили. Обладателем ещё одной бронзовой награды стал британец Эшли Маккензи.
Дзюдо. Чемпионат Европы. Тель-Авив, Израиль Мужчины. Весовая категория до 60 кг 1. Ислам Яшуев (Россия). 2. Янислав Герчев (Болгария). 3. Беслан Мудранов (Россия). 3. Эшли Маккензи (Великобритания).