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Яшуев — чемпион Европы по дзюдо в весе до 60 кг, Мудранов — бронзовый призёр
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Яшуев — чемпион Европы по дзюдо в весе до 60 кг, Мудранов — бронзовый призёр 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: Вести.Ru
Российский дзюдоист Ислам Яшуев в финале чемпионата Европы в Тель-Авиве в весовой категории до 60 кг победил болгарина Янислава Герчева, получив оценку иппон. Олимпийский чемпион Игр-2016 в Рио-де-Жанейро россиянин Беслан Мудранов в схватке за бронзу одолел грузина Амирана Папинашвили. Обладателем ещё одной бронзовой награды стал британец Эшли Маккензи.
Дзюдо. Чемпионат Европы. Тель-Авив, Израиль Мужчины. Весовая категория до 60 кг  1. Ислам Яшуев (Россия). 2. Янислав Герчев (Болгария). 3. Беслан Мудранов (Россия). 3. Эшли Маккензи (Великобритания).
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