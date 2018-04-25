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Экс-игрок «Арсенала» Виейра готов возглавить лондонский клуб
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Экс-игрок «Арсенала» Виейра готов возглавить лондонский клуб 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Бывший игрок «Арсенала» Патрик Виейра рассматривается руководством лондонского клуба на пост главного тренера в качестве замены Арсену Венгеру, который покинет команду летом. По информации «Советского спорта», сам француз, ныне возглавляющий американский «Нью-Йорк Сити», признался, что готов к работе в Европе.
"Конечно, для меня большая честь быть связанным с «Арсеналом», — приводит слова Патрика Виейра The Times. — Я провел там девять лет, люблю этот клуб. Там я играл в свой лучший футбол и сделал себе имя".
Виейра отметил, что у него отличные отношения с «канонирами».
"Этого мало, конечно, чтобы тренировать эту команду, но я готов возглавить любой клуб в Европе, — подчеркнул он. — Не хочу, чтобы это воспринималось как готовность уйти из «Нью-Йорка» в любой момент. Но если вопрос о том, готов ли я тренировать в Европе, то скажу, что готов. Думаю, мы все трудимся для того, чтобы однажды возглавить самые великие клубы. Но если «Арсенал» ко мне обратится прямо сейчас, переговоры будет вести сложно, поскольку у нас разгар сезона в МЛС".
Виейра выступал в составе «Арсенала» с 1996 по 2005 год. С 2016 года он занимает пост главного тренера в «Нью-Йорк Сити», который на данный момент лидирует в регулярном чемпионате MLS.
Ранее сообщалось, что новому тренеру «Арсенала» будет выделено около 50 млн фунтов на трансферы.
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