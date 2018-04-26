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Лосиха, гусь или кенгуру из зоопарка Химок предскажут результаты ЧМ-2018
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Лосиха, гусь или кенгуру из зоопарка Химок предскажут результаты ЧМ-2018 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Жители помосковных Химок выберут животное, которое будет предсказывать результаты чемпионата мира по футболу-2018 в России, говорится в сообщении регионального Минспорта.
"Все мы помним знаменитого осьминога Пауля, который предсказывал итоги матчей сборной Германии. Вот и жители Химок решили последовать этому примеру. Итоги конкурса будут объявлены 29 апреля. Среди претендентов питомцы контактного зоопарка «Ковчег» — лосиха Яша, гусь Евгений и кенгуру Снежок", — сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков, его слова приводятся в сообщении.
Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Подмосковье команды-участницы разместятся на 11 тренировочных базах.
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