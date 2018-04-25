Ещё
Жители Химок выберут животное — предсказателя результатов ЧМ‑2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жители Химок выберут животное — предсказателя результатов ЧМ‑2018 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Контактный зоопарк «Ковчег» в подмосковных Химках предлагает жителям города выбрать животное — предсказателя результатов игр чемпионата мира по футболу-2018, среди претендентов лосиха Яша, гусь Евгений и кенгуру Снежок, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, который стартует в России в середине июня, объединенная дирекция парков Химок предлагает жителям выбрать животное — предсказателя результатов игр.
«Предсказатели будут выбраны из числа обитателей контактного зоопарка «Ковчег», который располагается в парке имени Толстого. На данный момент претендентов трое — лосиха Яша, гусь Евгений и кенгуру Снежок. Жители городского округа могут проголосовать в официальной группе администрации в «ВКонтакте», — отмечается в сообщении.
Голосование будет открыто вплоть до пятницы, 28 апреля. Результаты будут подведены на следующий день — в субботу, 29 апреля. В контактном зоопарке «Ковчег» каждый может лично познакомиться с кандидатами на роль предсказателя.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
РИАМО: последние новости
Врачи оценивают состояние пострадавших в урагане в Подмосковье как стабильное Андрей Воробьев поздравил Вячеслава Фетисова с 60‑летием Тренировочные базы Истры, задействованные в ЧМ‑2018, проверили на безопасность
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ10
Российская гимнастка покорила весь мир31
Российские хоккеисты устроили массовую драку на льду45
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото8
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение