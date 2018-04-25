Жители Химок выберут животное — предсказателя результатов ЧМ‑2018

Контактный зоопарк «Ковчег» в подмосковных Химках предлагает жителям города выбрать животное — предсказателя результатов игр чемпионата мира по футболу-2018, среди претендентов лосиха Яша, гусь Евгений и кенгуру Снежок, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, который стартует в России в середине июня, объединенная дирекция парков Химок предлагает жителям выбрать животное — предсказателя результатов игр.

«Предсказатели будут выбраны из числа обитателей контактного зоопарка «Ковчег», который располагается в парке имени Толстого. На данный момент претендентов трое — лосиха Яша, гусь Евгений и кенгуру Снежок. Жители городского округа могут проголосовать в официальной группе администрации в «ВКонтакте», — отмечается в сообщении.

Голосование будет открыто вплоть до пятницы, 28 апреля. Результаты будут подведены на следующий день — в субботу, 29 апреля. В контактном зоопарке «Ковчег» каждый может лично познакомиться с кандидатами на роль предсказателя.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».