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Ватутин: поздравляю Тараканова с юбилеем, желаю ему здоровья и семейного счастья
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Ватутин: поздравляю Тараканова с юбилеем, желаю ему здоровья и семейного счастья 

Чемпионат.com 2 часа назад
Президент ЦСКА Андрей Ватутин поздравил легендарного игрока «армейцев» Сергея Тараканова с 60-летием.
«Есть такое словосочетание — «человек дела». На мой взгляд, оно идеально применимо к Сергею Тараканову. Он был работоспособным, инициативным, решительным и бесстрашным игроком, а потому добился больших успехов в спортивной карьере. И он остался таковым, повесив кроссовки на гвоздь. Эти замечательные качества помогли Сергею стать успешным, уважаемым человеком, с которым интересно общаться и очень просто делать общее дело. Кому-то Сергей может показаться строгим, иногда «колючим», но он обладает добрым сердцем, энергией, задором, всегда готов помочь словом и делом. Наконец, он невероятно компанейский и азартный человек, а я очень ценю эти качества в мужчинах. Горжусь нашим знакомством и очень рад, что именно Тараканов руководит в ЦСКА работой с ветеранами, да и просто востребован в баскетболе. От всей души поздравляю Сергея с юбилеем, желаю ему здоровья, энергии и семейного счастья», — цитирует Ватутина «Международный объединённый биографический центр».
Тараканов выступал за ЦСКА с 1979 по 1990 год. В составе московского клуба форвард неоднократно становился чемпионом СССР. На международной арене Сергей завоевал золотую медаль Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, стал победителем чемпионата мира 1982 года в Колумбии, а также три раза выигрывал чемпионат Европы (1979, 1981 и 1985).
Видео доступно на канале ЦСКА в YouTube.
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