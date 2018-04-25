Азаров: «Избыточная инфраструктура не станет проблемой для Самары» 

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о подготовке к чемпионату мира 2018 года, отметив, что ибыточная инфраструктура не станет проблемой.
«Когда 10 лет назад «Крылья Советов» играли лучше, чем сейчас, наш стадион был самым посещаемым в Восточной Европе. Так что, думаю, избыточная инфраструктура не станет для нас проблемой. В субботу Виталий Мутко был на стадионе и дал поручения, на что надо обратить особое внимание. Дал отмашку на проведение тестового матча 28 апреля», — передает слова Азарова корреспондент Sport24.ru Алина Матинян.