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Азаров: «Избыточная инфраструктура не станет проблемой для Самары»
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Азаров: «Избыточная инфраструктура не станет проблемой для Самары» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о подготовке к чемпионату мира 2018 года, отметив, что ибыточная инфраструктура не станет проблемой.
«Когда 10 лет назад «Крылья Советов» играли лучше, чем сейчас, наш стадион был самым посещаемым в Восточной Европе. Так что, думаю, избыточная инфраструктура не станет для нас проблемой. В субботу Виталий Мутко был на стадионе и дал поручения, на что надо обратить особое внимание. Дал отмашку на проведение тестового матча 28 апреля», — передает слова Азарова корреспондент Sport24.ru Алина Матинян.
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