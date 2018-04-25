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Крушельницкого ждет дисквалификация за употребление мельдония
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Крушельницкого ждет дисквалификация за употребление мельдония 

Авторадио 2 часа назад
Это произойдет если не будет найден виновный. Об этом сообщил президент федерации керлинга в России Дмитрий Свищёв. Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпиады в Пхёнчхане. Позднее в допинг-пробе спортсмена был обнаружен мельдоний. Спортивный арбитражный суд признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результат. В федерации полагают, что атлету могли подсыпать запрещенное вещество. Завтра организация предоставит документы по расследованию в спортивный суд.
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