Крушельницкого ждет дисквалификация за употребление мельдония 

Это произойдет если не будет найден виновный. Об этом сообщил президент федерации керлинга в России Дмитрий Свищёв. Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпиады в Пхёнчхане. Позднее в допинг-пробе спортсмена был обнаружен мельдоний. Спортивный арбитражный суд признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результат. В федерации полагают, что атлету могли подсыпать запрещенное вещество. Завтра организация предоставит документы по расследованию в спортивный суд.