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Футболист Билялетдинов: ни за что бы на счете не пошёл бы к тренеру Карпину сейчас
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Футболист Билялетдинов: ни за что бы на счете не пошёл бы к тренеру Карпину сейчас 

RT на русском 14 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Футболист литовского клуба «Тракай» Динияр Билялетдинов считает, что переход в московский «Спартак» был ошибкой из-за фигуры главного тренера Валерия Карпина.
«А дело не в «Спартаке». Я бы ни за что на свете не пошел к тренеру Валерию Карпину. Сейчас. Не потому что он плохой или я. А потому что сработаться нереально. Не беру профессиональные качества. Мы просто разные люди с разными приоритетами. Вот и всё», — цитирует Билялетдинова Sport24.
Он также отметил, что очень важно футболисту попасть к тренеру, с которым найдёт взаимопонимание.
«Когда постоянно идёт непонимание, и тебе уже ничего не хочется, и тренеру с тобой неохота возиться. Это подсознательно чувствуется. Очень важно попасть к своему тренеру. Но так мало кому счастливится», — добавил Билялетдинов.
Ранее российский полузащитник литовского «Тракая» Динияр Билялетдинов восстановился от травмы и готов вернуться на поле.
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