Ещё
«Парящий» мост в московском Зарядье в дни ЧМ-2018 будут закрывать в случае скопления людей
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Парящий» мост в московском Зарядье в дни ЧМ-2018 будут закрывать в случае скопления людей 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Доступ на «Парящий» мост в московском парке Зарядье в дни проведения в столице чемпионата мира по футболу будут ограничивать в случае массового скопления людей. Об этом в среду на пресс— конференции в ТАСС сообщил директор парка Павел Трехлеб.
"В настоящее время никаких ограничений нет, абсолютно свободная посещаемость, в том числе на Парящем мосту. В период проведения чемпионата мира будем смотреть по текущей ситуации, при необходимости, при массовом скоплении людей, будем вводить ограничения", — сказал он.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов— на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
ТАСС: последние новости
Суд признал незаконным розыгрыш крупнейшим тверским пивзаводом билетов на ЧМ-2018 В 2017-2018 годах ФГУП "ИТАР-ТАСС" был отмечен более 40 профессиональными наградами Власти Ростова улучшат логистику для экпортеров зерна на время ЧМ-2018
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото7
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио41
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Кошмарный сон спустя 15 лет11
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение