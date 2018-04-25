«Парящий» мост в московском Зарядье в дни ЧМ-2018 будут закрывать в случае скопления людей

МОСКВА, 25 апреля. / ТАСС /. Доступ на «Парящий» мост в московском парке Зарядье в дни проведения в столице чемпионата мира по футболу будут ограничивать в случае массового скопления людей. Об этом в среду на пресс— конференции в ТАСС сообщил директор парка Павел Трехлеб.

"В настоящее время никаких ограничений нет, абсолютно свободная посещаемость, в том числе на Парящем мосту. В период проведения чемпионата мира будем смотреть по текущей ситуации, при необходимости, при массовом скоплении людей, будем вводить ограничения", — сказал он.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов— на-Дону, Екатеринбург и Сочи.