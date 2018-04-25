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Москвич украл миллион рублей под видом продавца фермы для майнинга криптовалюты
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Москвич украл миллион рублей под видом продавца фермы для майнинга криптовалюты 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Полиция задержала мужчину, который украл миллион рублей, притворившись продавцом фермы для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Ранее в полицию обратился 24-летний молодой человек, который заявил, что 22 февраля его обманул лжепродавец оборудования для добычи криптовалюты. По словам потерпевшего, мужчина пообещал привезти ферму для майнинга, забрал у него из офиса миллион рублей, после чего пропал.
Правоохранителям удалось установить личность вора, им оказался 26-летний москвич. Подозреваемый был задержан во вторник. По данным источников телеканала, его вина доказана. Какое наказание грозит преступнику, не уточняется.
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