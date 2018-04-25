Москвич украл миллион рублей под видом продавца фермы для майнинга криптовалюты

Полиция задержала мужчину, который украл миллион рублей, притворившись продавцом фермы для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее в полицию обратился 24-летний молодой человек, который заявил, что 22 февраля его обманул лжепродавец оборудования для добычи криптовалюты. По словам потерпевшего, мужчина пообещал привезти ферму для майнинга, забрал у него из офиса миллион рублей, после чего пропал.

Правоохранителям удалось установить личность вора, им оказался 26-летний москвич. Подозреваемый был задержан во вторник. По данным источников телеканала, его вина доказана. Какое наказание грозит преступнику, не уточняется.