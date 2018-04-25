Ещё
Москвич украл млн рублей под предлогом продажи оборудования для добычи криптовалюты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москвич украл млн рублей под предлогом продажи оборудования для добычи криптовалюты 

360tv.ru 2 часа назад
24‐летний молодой человек обратился в полицию и заявил, что 22 февраля был обманут лжепродавцом оборудования для добычи криптовлюты. Об этом «360» рассказали источники в правоохранительных органах.
Неизвестный мужчина пообещал «покупателю» привезти ферму для майнинга и для этого забрал у молодого человека из офис миллион рублей, после чего пропал.
Столичные полицейские установили личность вора. Им оказался 26-летний москвич. 24 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Его вина доказана. Какое наказание будет грозить преступнику, пока неизвестно.
Подросток из благополучной семьи украл у школьной учительнице семь тысяч рублей. Полицейские установили, что на деньги педагога посягнул 15-летний ученик. Парень признался, что спрятал купюры в разных местах школы, чтобы потом их собрать и потратить.
360tv.ru: последние новости
Терюшков: «Золото Юлии Ефимовой – украшение чемпионата России» ФК «Рома» осудил устроивших бойню фанатов «Без пафоса, но в точку»: в Сети оценили новую рекламу UTair
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото7
Казелина поразила фотографиями с отдыха3
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио41
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение