Москвич украл млн рублей под предлогом продажи оборудования для добычи криптовалюты

24‐летний молодой человек обратился в полицию и заявил, что 22 февраля был обманут лжепродавцом оборудования для добычи криптовлюты. Об этом «360» рассказали источники в правоохранительных органах

Неизвестный мужчина пообещал «покупателю» привезти ферму для майнинга и для этого забрал у молодого человека из офис миллион рублей, после чего пропал.

Столичные полицейские установили личность вора. Им оказался 26-летний москвич. 24 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Его вина доказана. Какое наказание будет грозить преступнику, пока неизвестно.

Подросток из благополучной семьи украл у школьной учительнице семь тысяч рублей. Полицейские установили, что на деньги педагога посягнул 15-летний ученик. Парень признался, что спрятал купюры в разных местах школы, чтобы потом их собрать и потратить.