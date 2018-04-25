На пляж у Ладьи в этом году песок завозить не будут

Итоги соответствующего аукциона на портале госзакупок подвел департамент городского хозяйства и экологии Самары.

На аукцион была подана только одна заявка от ООО «Чистый город». Компания выполнит работы за 35,2 млн рублей.

В соответствии с условиями контракта подрядчик обязан выполнить работы по содержанию пляжей Самары общей протяженностью 4034,0 м и общей площадью береговой полосы 172,1 тыс. кв. метров.

В перечень пляжей вошли I Очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской), II Очередь набережной (от ул. Маяковской до спуска по ул. Первомайской до правой границы пляжа ООО «Кинап-Аква»), IV Очередь набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), Спуск ул. Советской Армии, Барбошина поляна, СФГУП «Санаторий Можайский», пляж Красноглинского района и Загородный парк.

Подрядчик должен очистить территорию, в том числе дно реки, вывезти мусор, оборудовать зоны для мытья ног и спуски для маломобильных граждан, установить биотуалеты и кабинки для переодевания, урны для мусора, скамеечки и детские площадки, а также завезти на пляжи песок.

"Песок после паводка должен быть чистым, выровнен и спланирован на всей площади без ям и промоин с дополнительным завозом верхнего слоя до 10 см. На пляж IV очереди набережной реки Волги песок не завозится", — отмечается в техзадании.