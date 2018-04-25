В Адыгее стартовали туристско-спортивные игры «Интерралли Белая-2018»

МАЙКОП, 25 апреля. / ТАСС /. Туристско-спортивные игры «Интерралли Белая» для спортсменов-водников открылись в среду Кубком Адыгеи по рафтингу, сообщил ТАСС президент Федерации рафтинга и гребного слалома региона Петр Фешин.

"Стартовавшие сегодня традиционные весенние спортивно-туристские игры «Интерралли Белая-2018» открылись региональными соревнованиями по рафтингу. А уже с четверга начнется Кубок России, участие в котором примут порядка 400 водников-любителей и профессионалов экстремального спорта, в том числе три команды нашей республики. Погода солнечная, уровень воды достаточный для бурного потока в горной реке Белая, настроение боевое", — сказал он.

Спортсменам ежедневно до 2 мая предстоит преодолевать дистанции максимальной сложности в районе поселка Хамышки Майкопского района. В программу соревнований на рафтах-четверках и рафтах-шестерках вошли традиционные дисциплины «Квалификация», «Слалом», «Длинная гонка» и «Параллельный спринт». Самые зрелищные этапы можно будет увидеть 27 апреля и 1 мая во время прохождения спортсменами дистанции «Слалом» на порогах «Киши-1», «Киши-2», где Белая мощным каскадом падает вниз, уточнил Фешин.

"Сильнейшие водники страны в возрасте до 16 лет определятся с 3 по 6 мая в рамках Первенства России по рафтингу для юниоров. А на поляне у станицы Даховской будет разбит лагерь, в котором с 29 апреля по 1 мая проведут фестиваль песни для российских бардов «Первоцвет— 2018». Так что программа очень насыщенная", — добавил собеседник агентства.

Как прокомментировал ТАСС руководитель комитета по туризму и курортам республики Инвер Калашаов, традиционные спортивно-туристские игры «Интерралли Белая» проводятся в Адыгее на протяжении более 40 лет и вошли в событийный календарь региона, став его визитной карточкой. Ежегодно они собирают в горах Адыгеи от 1,5 до 2 тыс. гостей региона. Только за последние семь лет число туристов в республику удвоилось, составив в прошлом году свыше 400 тыс. человек, это сопоставимая с ее населением цифра. Ежегодный прирост отдыхающих в Адыгею составляет от 8 до 10%