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Товарищеский матч «Чертаново» — «Университарио» закончился ничьей
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Товарищеский матч «Чертаново» — «Университарио» закончился ничьей 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Команда «Чертаново»-2001 встретилась в товарищеском противостоянии с футболистами из Лимы в минувший вторник, 24 апреля.
В столице Перу — Лиме — воспитанники чертановской школы 2001 года рождения сыграли с командой «Университарио». Матч выдался поистине зрелищным. Противостояние завершилось счетом 4:4.
Первый тайм начался очень активно. «Чертановцы» Александр Конев и Александр Надольский атаковали ворота противника и забили по мячу, однако и соперники не оказались так просты: счет сравняли Хосе Лолас и Матиас Карпио. Вскоре от перуанцев последовал еще один гол от того же Хосе Лоласа. Но сине-белые не оставили это без внимания: Леонид Герчиков забил третий мяч в чужие ворота.
Во втором тайме нападающий Александр Конев оформил дубль. Счет игры стал 4:3 в пользу «чертановцев». Но в конце матча перуанский футболист Самир Абудайе исполнил последний гол. В результате — ничья.
Как отмечено на сайте футбольной школы «Чертаново», сейчас в Лиме проходят Дни Москвы. Команда «Чертаново» отправилась в Южную Америку с делегацией Москомспорта. Следующим пунктом небольшого путешествия станет Мехико. Там 27 апреля пройдет еще одна товарищеская встреча «чертановцев» с мексиканскими футболистами.
Фото: Футбольный андеграунд (ФНЛ — ПФЛ — ЛФК — IVД)
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/25/40351/
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