Товарищеский матч «Чертаново» — «Университарио» закончился ничьей

Команда «Чертаново»-2001 встретилась в товарищеском противостоянии с футболистами из Лимы в минувший вторник, 24 апреля.

В столице Перу — Лиме — воспитанники чертановской школы 2001 года рождения сыграли с командой «Университарио». Матч выдался поистине зрелищным. Противостояние завершилось счетом 4:4.

Первый тайм начался очень активно. «Чертановцы» Александр Конев и Александр Надольский атаковали ворота противника и забили по мячу, однако и соперники не оказались так просты: счет сравняли Хосе Лолас и Матиас Карпио. Вскоре от перуанцев последовал еще один гол от того же Хосе Лоласа. Но сине-белые не оставили это без внимания: Леонид Герчиков забил третий мяч в чужие ворота.

Во втором тайме нападающий Александр Конев оформил дубль. Счет игры стал 4:3 в пользу «чертановцев». Но в конце матча перуанский футболист Самир Абудайе исполнил последний гол. В результате — ничья.

Как отмечено на сайте футбольной школы «Чертаново», сейчас в Лиме проходят Дни Москвы. Команда «Чертаново» отправилась в Южную Америку с делегацией Москомспорта. Следующим пунктом небольшого путешествия станет Мехико. Там 27 апреля пройдет еще одна товарищеская встреча «чертановцев» с мексиканскими футболистами.

Фото: Футбольный андеграунд (ФНЛ — ПФЛ — ЛФК — IVД)

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/25/40351/