Сорокин: хулиганы из Германии? Надеюсь, на ЧМ-2018 приедут настоящие болельщики 

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин рассказал о поддержании уровня безопасности на предстоящем чемпионате мира — 2018, а также о подготовке к турниру.
«Хулиганы из Германии? Надеемся, к нам приедут настоящие болельщики, а не хулиганы. Что касается безопасности, то установлено тесное сотрудничество с силовыми агентствами различных стран. Будет установлен центр взаимодействия с полицейскими, который откроется перед чемпионатом мира. Мы являемся частью международной конвенции об обмене информацией о футбольных болельщиках. У нас будут все данные о тех, кому не стоит быть на стадионе.
Что касается насилия, у нас никогда его не было во время международных соревнований. Мы абсолютно уверены, что чемпионат мира пройдёт на безопасном уровне.
Насколько мы готовы к чемпионату мира? Эти цифры будут субъективными. Мы готовы ровно настолько, насколько должны быть за 50 дней до турнира. В каждом городе есть стадион, мы наращиваем их посещаемость. Везде почти готова гостиничная инфраструктура. Есть элементы программы, которые сейчас находятся в завершающей стадии. У нас есть уверенность, что к началу чемпионата мира мы подойдём в полной готовности», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.