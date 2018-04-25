Сорокин: хулиганы из Германии? Надеюсь, на ЧМ-2018 приедут настоящие болельщики

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин рассказал о поддержании уровня безопасности на предстоящем чемпионате мира — 2018, а также о подготовке к турниру.

«Хулиганы из Германии? Надеемся, к нам приедут настоящие болельщики, а не хулиганы. Что касается безопасности, то установлено тесное сотрудничество с силовыми агентствами различных стран. Будет установлен центр взаимодействия с полицейскими, который откроется перед чемпионатом мира. Мы являемся частью международной конвенции об обмене информацией о футбольных болельщиках. У нас будут все данные о тех, кому не стоит быть на стадионе.

Что касается насилия, у нас никогда его не было во время международных соревнований. Мы абсолютно уверены, что чемпионат мира пройдёт на безопасном уровне.