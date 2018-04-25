Дворкович рассказал о планах создания команды в Сочи 

Председатель оргкомитета «Россия-2018», заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович рассказал о планах создания футбольной команды в Сочи. Слова чиновника приводит «Р-Спорт».
"Есть планы по воссозданию команды в Сочи. Я знаю, что ведутся переговоры с потенциальными спонсорами. Такой город не должен остаться без команды", — сказал Дворкович.
Он выразил надежду, что получив новые стадионы, команды смогут улучшить свои результаты
"Часть из них — вернуться в премьер-лигу", — добавил глава оргкомитета.
В Сочи на стадионе «Фишт» пройдут матчи чемпионата мира по футболу.