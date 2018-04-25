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В Индии арестовали Сталина
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В Индии арестовали Сталина 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Президент федерации дравидского прогресса штата Тамилнад был подвергнут аресту за организацию забастовки.
В Индии развернулись протесты фермеров, выступающих против кредитной политики правительства в аграрном секторе. Об этом сообщает издание The Hindu.
Организатором протестов выступила Федерация дравидского прогресса DMK штата Тамилнад. Действия федерации привели к забастовке коммерческих организаций и парализовали работу правительственных структур в округе Раманатхапурам. Также протестующие совершили несколько попыток перекрытия дорог, из-за чего более 70% грузового автотранспорта находилось в вынужденном простое.
В ответ власти предприняли ряд арестов среди активистов федерации. Одним из арестованных оказался действующий президент DMK Мутхувел Карунанидхи Сталин.
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