В Индии арестовали Сталина

Президент федерации дравидского прогресса штата Тамилнад был подвергнут аресту за организацию забастовки.

В Индии развернулись протесты фермеров, выступающих против кредитной политики правительства в аграрном секторе. Об этом сообщает издание The Hindu.

Организатором протестов выступила Федерация дравидского прогресса DMK штата Тамилнад. Действия федерации привели к забастовке коммерческих организаций и парализовали работу правительственных структур в округе Раманатхапурам. Также протестующие совершили несколько попыток перекрытия дорог, из-за чего более 70% грузового автотранспорта находилось в вынужденном простое.

В ответ власти предприняли ряд арестов среди активистов федерации. Одним из арестованных оказался действующий президент DMK Мутхувел Карунанидхи Сталин.