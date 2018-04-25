Площадь фан-зоны ЧМ-2018 на Воробьевых горах в Москве сократят 

Площадь фан-зоны Чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах сократят. Об этом сообщил журналистам гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Ранее студенты вуза попросили открыть зону для болельщиков в другом месте, так как на Воробьевых горах она будет мешать образовательному процессу. Первоначальная вместимость площадки составляла 42,5 тысячи человек, пишет ТАСС. На сколько её сократят, пока не уточняется. Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Москве состоится 12 игр, семь из них на арене «Лужники».