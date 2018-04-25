Продажу алкогольной продукции ограничат в Москве на 24 дня в период ЧМ-2018

МОСКВА, 25 апреля. / ТАСС /. Продажа алкогольной продукции и прохладительных напитков в стеклянной таре будет ограничена вблизи фан-зоны на Воробьевых горах и стадионов «Лужники» и "Спартак" в течение 24 дней в период проведения матчей чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"По инициатива департамента префектурам предложено подготовить границы территорий в местах, где будут проходить мероприятия, связанные с ЧМ. Таких территорий три: фан-зона на Воробьевых горах, стадион «Лужники» и стадион «Спартак». Примерно в пределах 2 км от центров стадионов и фан-зоны будет территория, где ограничат продажу алкогольных напитков и прохладительных напитков в стеклянной таре", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что согласно расписанию матчей чемпионата мира по футболу, в Москве запланировано проведение 12 игр. Ограничение по продаже алкогольной продукции действует накануне матча, а также в день матча. «То есть в течение 24 дней вблизи указанных площадок будет ограничена продажа алкогольной продукции», — добавил представитель департамента.

Согласно федеральному законодательству (ФЗ №108), FIFA и ее партнерам разрешена продажа алкогольной продукции в местах проведения мероприятий ЧМ-2018.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.