Ещё
Вейналдум: «Ливерпулю» нужно сохранить концентрацию во втором матче с «Ромой»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вейналдум: «Ливерпулю» нужно сохранить концентрацию во втором матче с «Ромой» 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум в своём «твиттере» прокомментировал победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2), а также поблагодарил за поддержку болельщиков и поделился ожиданиями от ответной встречи, которая состоится в Риме 2 мая.
«Мы никогда не забудем эти волшебные матчи на «Энфилде». Теперь необходимо убедиться, что мы не потеряем концентрацию, как было в последние 10 минут матча с «Ромой», и выйти в финал. Спасибо вам за невероятный вечер и поддержку. Хорошего путешествия!» — написал Вейналдум.
Чемпионат.com: последние новости
Уроженец Улан-Удэ выиграл Лигу УЕФА в составе «Барселоны» Сорокин: хулиганы из Германии? Надеюсь, на ЧМ-2018 приедут настоящие болельщики Тернавский: нужно, чтобы на Салахе висело два защитника сборной России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото7
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио41
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Кошмарный сон спустя 15 лет11
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение