Вейналдум: «Ливерпулю» нужно сохранить концентрацию во втором матче с «Ромой»

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум в своём «твиттере» прокомментировал победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2), а также поблагодарил за поддержку болельщиков и поделился ожиданиями от ответной встречи, которая состоится в Риме 2 мая.

«Мы никогда не забудем эти волшебные матчи на «Энфилде». Теперь необходимо убедиться, что мы не потеряем концентрацию, как было в последние 10 минут матча с «Ромой», и выйти в финал. Спасибо вам за невероятный вечер и поддержку. Хорошего путешествия!» — написал Вейналдум.