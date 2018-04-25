«Ростов» будет выдавать билеты на фанатские трибуны новой арены под роспись

Руководство клуба пошло на такой шаг, чтобы пресечь нарушения порядка во время игр на новом стадионе, который примет летом матчи ЧМ-2018.

"К сожалению, на предыдущих домашних матчах «Ростова» был зафиксирован ряд нарушений правил поведения на спортивных мероприятиях (нецензурные оскорбительные скандирования, использование пиротехники).

По этой причине мы вынуждены принять решение о том, что выдача пригласительных билетов активным болельщикам будет осуществляться под роспись в реестре (только для держателей абонементов Ю3, Ю4)", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отмечается, что болельщики «Ростова», которые использовали пиротехнику во время игры со СКА, уже задержаны и будут в ближайшее время привлечены к административной ответственности.