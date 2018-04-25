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«Ростов» будет выдавать билеты на фанатские трибуны новой арены под роспись
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«Ростов» будет выдавать билеты на фанатские трибуны новой арены под роспись 

Советский спорт 27 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Руководство клуба пошло на такой шаг, чтобы пресечь нарушения порядка во время игр на новом стадионе, который примет летом матчи ЧМ-2018.
"К сожалению, на предыдущих домашних матчах «Ростова» был зафиксирован ряд нарушений правил поведения на спортивных мероприятиях (нецензурные оскорбительные скандирования, использование пиротехники).
По этой причине мы вынуждены принять решение о том, что выдача пригласительных билетов активным болельщикам будет осуществляться под роспись в реестре (только для держателей абонементов Ю3, Ю4)", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Отмечается, что болельщики «Ростова», которые использовали пиротехнику во время игры со СКА, уже задержаны и будут в ближайшее время привлечены к административной ответственности.
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