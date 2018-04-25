Азаров: эффекту от ЧМ-2018 в Самарской области уже завидуют другие регионы 

Дмитрий Азаров, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области, рассказал о подготовке к чемпионату мира — 2018 и последствиях события для региона.
«Если говорить о наследии, то мы сделали, что должны были, в Самарской области. Город нуждался в построенном стадионе, у нас прекрасная команда, футбол у нас очень любят. Но кроме этого — новые дороги, отремонтированные больницы, расширение парка скорой помощи, открытие новых площадок, которые будут служить на благо развития детско-юношеского спорта. У нас три спортивные базы, которые готовы принять команды, отремонтировано свыше 215 км дорог, приведены в порядок больницы — всё это будет служить людям Самарской области долгие годы.
Следует сказать и об обновлении транспорта. За годы подготовки парк пассажирских перевозок обновился на 40%. Открылся новый аэропорт, который в 1,5 раза увеличил пропускную способность.
Мы не ждём чемпионата мира, а трудимся. Это была несбыточная мечта самарских болельщиков, 15 лет назад никто не мог такого даже представить. Эффекту от чемпионата уже завидуют другие регионы. Примем футболистов, официальные делегации и туристов с гостеприимностью.
В субботу Мутко был на стадионе, дал отмашку, чтобы 28-го числа состоялся тестовый матч. Сейчас все напряжённо над этим работаем. 28-го мы обязательно проведём игру, тем более все билеты проданы. Когда «Крылья» играли получше, чем сейчас, у нас был самый посещаемый стадион в Восточной Европе. Так что, надеюсь, проблем с этим не будет», — передаёт слова Азарова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.