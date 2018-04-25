Ещё
Фанаты «Ромы» угодили под арест за попытку убить болельщика ремнем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фанаты «Ромы» угодили под арест за попытку убить болельщика ремнем 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Двое фанатов итальянской «Ромы» арестованы по подозрению в покушении на убийство болельщика «Ливерпуля», который в данный момент находится в критическом состоянии. Об этом сообщает BBC News.
Фанаты итальянского клуба атаковали мужчину за десять минут до начала полуфинального матча Лиги чемпионов. Он получил удар ремнем по голове, после чего упал на землю. На место происшествия были вызваны полицейские. Болельщик «Ливерпуля» был доставлен в госпиталь.
Издание также отмечает, что перед началом встречи около 80 фанатов «Ромы» напали на болельщиков англичан. В руках итальянцев были ремни, один из них был вооружен молотком.
Встреча между «Ливерпулем» и «Ромой» прошла во вторник, 24 апреля, и завершилась победой англичан со счетом 5:2. Ответный матч пройдет 2 мая в Риме.
4 апреля болельщики «Ливерпуля» атаковали автобус с игроками «Манчестер Сити» перед началом ответного матча 1/4 финала турнира. Они закидали его бутылками и банками и разбили окна.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото7
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио41
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Кошмарный сон спустя 15 лет11
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение