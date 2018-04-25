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Джорджиньо Вайналдум: «Салах всегда угрожает сопернику и помогает играть одноклубникам»
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Джорджиньо Вайналдум: «Салах всегда угрожает сопернику и помогает играть одноклубникам» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум отметил весомую роль нападающего Мохамеда Салаха. В первом полуфинале Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2) египтянин отметился дублем и сделал две голевые передачи.
— Это великолепно, что он есть в нашей команде, особенно в его нынешней форме, — цитирует AFP Вейналдума. — Он принимает ключевые решения в ответственные моменты и всегда вносит основной вклад в результат. Причем не только голами и голевыми передачами, но и самой своей игрой. Он всегда угрожает нашим соперникам и помогает одноклубникам проявлять себя.
Ливерпуль — Рома
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