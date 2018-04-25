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Алексей Сорокин: Мы готовы к ЧМ настолько, насколько должны быть готовы за 50 дней
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Алексей Сорокин: Мы готовы к ЧМ настолько, насколько должны быть готовы за 50 дней 

Советский спорт 1 час назад
«Мы готовы ровно настолько, насколько должны быть готовы за 50 дней. Наращиваем вместимость стадионов на тестовых матчах, чтобы постепенно увеличивать нагрузку. Вся инфраструктура почти готова. Есть элементы программы, которые сейчас находятся в завершающей стадии.
Призывы приезжать или нет — мнения конкретных людей. Подвергать калибровке эти решения не наша задача. Для нас ценны все. Настоящие любители футбола голосуют деньгами, покупая билеты. Остатки поступят в кассы в ближайшее время.
Разъяснительные беседы с болельщиками ведутся не только с органами. Мы подготовим специальную брошюру по правилам поведения на стадионе и списку запрещенных предметов. Дальше — это работа РФС», — цитирует Сорокина Sport24.ru.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны.
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