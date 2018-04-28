Лебеденко назвал открытие стадиона «Самара-Арена» знаковым событием для футбола в РФ

МОСКВА, 28 апреля. / ТАСС /. Открытие стадиона «Самара-Арена», на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, является знаковым событием для всего российского футбола. Такое мнение ТАСС высказал нападающий воронежского «Факела» Игорь Лебеденко

В субботу «Крылья Советов» в матче 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги обыграли воронежский «Факел» со счетом 2:1. Встреча прошла в Самаре и стала первым тестовым матчем на местном стадионе, который примет игры чемпионата мира 2018 года.

"Открытие стадиона «Самара-Арена» является знаковым событием для всего российского футбола. Недоделки есть, но они небольшие, и я уверен, что их скоро исправят, а для спортсменов это стадион европейского уровня. Что касается газона, то по качеству он является одним из лучших, на которых я играл в российском чемпионате", — сказал Лебеденко.

"Самара-Арена" получила разрешение на ввод в эксплуатацию 27 апреля и стала последним стадионом чемпионата мира, введенным в эксплуатацию перед турниром. Строительство арены шло с отставанием от графика. На стадионе пройдут еще два тестовых матча: «Крылья Советов» — «Кубань» (6 мая) и «Крылья Советов-2» — «Мордовия» (11 мая). Стадион вмещает 45 тысяч зрителей, однако на первую игру реализовывалось ограниченное количество билетов, как сообщалось на официальном сайте «Крыльев Советов», на матче ожидалось 15 тысяч зрителей.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара примет шесть матчей турнира: встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала.