«Самара-Арена» будет закрыта 24 мая по 14 июня для подготовки ЧМ-2018

САМАРА, 28 апреля. / ТАСС /. Стадион «Самара-Арена» будет закрыт с 24 мая по 14 июня для подготовки к чемпионату мира по футболу. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

Арена в Самаре в пятницу получила разрешение на ввод в эксплуатацию и стала последним стадионом, введенным в эксплуатацию перед мировым первенством. Строительство на стадионе шло с отставанием от графика.

"Это был очень вызывающий проект. Сегодня я рад и доволен, что идет тестовый матч, предстоит еще огромная работа по благоустройству, у нас впереди еще два тестовых матча. 24 мая мы закроем стадион и до 14 июня все приведем в абсолютный порядок", — сказал Мутко.

"Футбол в Самаре не умер. Главная основа — это болельщики, город получил хороший стадион, с чем я поздравляю губернатора и правительство. В плане технологических решений стадион можно считать самым особенным после «Лужников». Качество газона просто удивительное", — добавил он.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей турнира: встречи группового этапа Коста— Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала.