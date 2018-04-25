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Стадион ЧМ-2018 «Самара-Арена» получит заключение о соответствии 26 апреля
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Стадион ЧМ-2018 «Самара-Арена» получит заключение о соответствии 26 апреля 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Стадион «Самара-Арена», на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, получит заключение о соответствии 26 апреля. Об этом журналистам сообщил и. о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
"Завтра должно быть выдано заключение", — сказал он во время презентации исследования «Экономический, социальный и экологический эффект чемпионата мира в России» в Москве.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Самара примет шесть матчей турнира: встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала.
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