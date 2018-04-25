Баскетбольная Евролига. 1/4 финала. 3-й матч. «Химки» — ЦСКА (прямая видеотрансляция)

В среду подмосковная «Арена Мытищи» станет местом третьего поединка между баскетбольным клубом «Химки» и московским ЦСКА в рамках проводимой до трех побед серии плей-офф Евролиги. Первые два матча, сыгранные на площадке столичного «Мегаспорта», остались за армейцами — 98:95 и 89:84. «Химки» впервые в своей более чем 20-летней истории выступают в плей-офф Евролиги. В преддверии третьего матча серии четвертьфинала пресс-служба клуба обнародовала очень откровенное и крайне интересное получасовое видеоинтервью безоговорочного лидера команды и лучшего бомбардира клубного чемпионата континента Алексея Шведа

В частности, Швед сказал, что совершенно не следит за своими рекордами в Евролиге:

"Лучше, чтобы команда выиграла хотя бы минимум — одно очко или два, чем установить какие-то личные достижения. Но если вместе с выигрышем есть и высокие индивидуальные показатели — это только плюс. Конечно, любой баскетболист мечтает заполучить титул самого ценного игрока Евролиги — MVP, но у меня в голове никогда не было, что я должен на площадке действовать исключительно на себя. Всегда главное — командный результат. Мне, безусловно, будет интересно, когда объявят обладателя титула MVP, и я даже примерно представляю круг достойных его исполнителей. Один из них — мой партнер по «Химкам» Энтони Гилл ".

Интересно, что свою единственную домашнюю победу над ЦСКА (91:89) подмосковный клуб одержал в декабре 2015-го в рамках раунда «ТОП-16» на паркете столичного дворца спорта «Динамо» в Крылатском. Правда, тогда эта арена была для соперников фактически нейтральной. В этом сезоне химчане международные матчи проводят в хоккейном дворце спорта Мытищ, где чувствуют себя почти как дома.

Добавим, что во втором матче нынешней серии за ЦСКА не играл не только ранее травмированный тяжелый форвард Кайл Хайнс , но и получивший повреждение в первой игре четвертьфинала французский атакующий защитник Нандо Де Коло. У обоих мышечные травмы. По словам наставника ЦСКА Димитриса Итудиса, из-за особенностей организма у Хайнса более положительная динамика восстановления. Скорее всего, оба пропустят третью встречу, но если ЦСКА выйдет в «Финал четырех», то к майской поездке в Белграда эти ключевые игроки должны вместе вернуться в строй.

Начало матча «Химки» — ЦСКА в 20:00 мск.