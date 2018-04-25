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Три щенка
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Три щенка 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Мечтаете о преданном друге? Вы его нашли! Крепкие зимние щенки от охранницы и умницы-мамы в добрые руки! Они появились на свет в морозы и сумели выжить на улице, благодаря людям которые были рядом. Но сейчас они подросли, стали активными, любознательными и срочно нуждаются в доме. По первой же жалобе будет вызван отлов и этих крошек уничтожат! Невероятно умны и красивы! Можно в дом и на улицу! Лучшая порода-дворянин! Здоровая, умная, преданная и послушная! Берите — не пожалеете! Волонтёры гарантируют стерелизацию в 8 месяцев.
Телефон для связи 8-910-316-67-17 (Лада).
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