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Грабитель выронил похищенные деньги и пошел дальше
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Грабитель выронил похищенные деньги и пошел дальше 

News.ru 1 час назад
МВД России на своем канале в You-Tube опубликовало видео, на котором мужчина, похитивший 30 миллионов рублей, выронил из сумки часть награбленного, но не стал поднимать купюры и пошел дальше.
«Установлено, что злоумышленник проник в офис коммерческой организации, взломал металлический сейф и похитил свыше 30 миллионов рублей. Сумма была столь значительна, что он не обратил внимания на часть денежных купюр, выпавших из сумки по дороге. Кроме того, одна из камер видеонаблюдения зафиксировала противоправные действия», — поясняет официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полиция уже задержала 27-летнего жителя Тамбова, совершившего кражу.
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