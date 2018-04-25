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Назван фаворит первого полуфинала ЛЧ между «Баварией» и «Реалом»
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Назван фаворит первого полуфинала ЛЧ между «Баварией» и «Реалом» 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
Мюнхенская «Бавария» является фаворитом в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Об этом сообщается на сайте букмекерской конторы «Лига Ставок».
Вероятность победы немецкой команды оценена коэффициентом 2,05. На выигрыш «Реала» можно поставить с коэффициентом 3,35. Наименее вероятным исходом названа ничья — 3,90. При этом букмекеры считают, что матч будет результативным, а забьют обе команды.
Встреча состоится в среду, 25 апреля, в Мюнхене. Ответный матч пройдет 1 мая в Мадриде.
За право сыграть в финале также борются «Ливерпуль» и «Рома». В первой встрече англичане разгромили соперника — 5:2. Второй матч будет сыгран 2 мая в Риме.
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