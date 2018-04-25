Футболист Сергей Гуренко готов привести минское «Динамо» к чемпионству

Завершил карьеру Сергей в 2009 году. В мае прошлого года он во второй раз возглавил минское «Динамо».

Может ли «Динамо» побороться за чемпионство в этом сезоне?

Сергей Гуренко: Сейчас я не хочу рассуждать, реально это или нет. Мы в том году доказали, что можем составить конкуренцию тому же БАТЭ. Просто нужно сделать определенные выводы. Считаю, нам по силам хорошо себя проявить в этом сезоне.

В целом белорусский чемпионат прогрессирует?

Сергей Гуренко: Прогресс хоть и небольшой, но есть. Мне кажется, самый сильный чемпионат у нас был в 2012 году, когда было разделение команд по двум шестеркам. Тогда у нас было 5-6 сильных клубов. Потом был небольшой спад. Думаю, что в этом году «Брест» составит конкуренцию лидирующей тройке. «Витебск» — крепкая команда, да и «Могилев» тоже. Неплохой чемпионат должен получиться.

За российским чемпионатом следите?

Сергей Гуренко: Конечно. Мне кажется, в этом сезоне в России нет такого явного лидера.

А как же «Локомотив»? Команда почти весь сезон лидирует.

Сергей Гуренко: В их успехах огромная заслуга Юрия Семина . Никто не ожидал от них такой прыти. Много новичков было, молодых ребят. Но Юрий Павлович умеет работать и с такими футболистами. А вообще главные козыри нынешнего «Локомотива» — тактика и дисциплина. Команда очень грамотно играет, стабильно набирает очки и по праву идет на первом месте.

С Семиным часто общаетесь?

Сергей Гуренко: Общаемся, конечно. Мы и товарищескую игру с ними провели на сборах. С праздниками друг друга поздравляем. Весь наш тренерский штаб в «Динамо» — локомотивцы. Так что мы постоянно на связи с Юрием Павловичем и болеем за него.

Считаете, он сильнейший российский тренер сейчас?

Сергей Гуренко: Я скажу так: «Локомотив» — это клуб Семина. Это его команда. Ему комфортнее всего здесь. Конечно, Семин — топ-тренер. Но в следующем году будет труднее. Все будут немного по-другому относиться к «Локомотиву».

Когда в последний раз бывали в России?

Сергей Гуренко: Раз-два в месяц заскакиваю в Москву. У меня там осталось много друзей, знакомых. Кстати, в прошлом году удалось сходить на пару матчей «Локомотива».

Всегда с огромным удовольствием возвращаюсь в Москву: у меня там осталось много друзей и знакомых

Болельщики узнают?

Сергей Гуренко: Да, конечно. Уверен, болельщики со стажем знают в лицо всех локомотивцев, которые выиграли чемпионат в 2004 году. А что касается молодежи, то, думаю, они тоже знают историю клуба.

Между россиянами и белорусами есть различия? Мы задали этот вопрос Александру Глебу, и он сказал, что наше единственное отличие — разные паспорта.

Сергей Гуренко: Пожалуй, соглашусь с Александром. Разве что мы немного более спокойные.

А вам как больше нравится?

Сергей Гуренко: Я не люблю на месте сидеть. Люблю и в лес сходить, и на рыбалку съездить. Отдохнуть, в общем, от дел, расслабиться. А в Москве ты все-таки постоянно в каком-то напряжении, потому что надо много всего успеть за короткий промежуток времени.

Вы играли в Италии, Испании. К чему там сложнее всего привыкнуть?

Сергей Гуренко: Могу дать совет ребятам, которые захотят ехать играть в топ-европейских чемпионатах. Самое главное — общаться. Важно именно общаться с иностранцами. И не бояться ошибок. Только так можно выучить язык. Нужно больше телевидения смотреть, слушать радио. Знать язык обязательно.

А вы стеснялись или сразу стали своим среди легионеров в той же «Роме»?

Сергей Гуренко: Нет, я не стеснялся. Меня очень тепло приняли в команде. Со многими итальянцами я сразу сдружился. В рестораны ходили, общались. На бытовом уровне никаких проблем не было. И у моей супруги тоже. Может, книг мы не читали, но в плане общения вопросов не было.

У вас двое сыновей — Артем и Никита. Они занимаются футболом?

Сергей Гуренко: Старший сын Артем играет у меня в команде. Он играл во всех юношеских сборных Беларуси. А Никита из второй лиги белорусской перешел в первую, в аренде. Посмотрим, как выйдет. Пускай доказывают, работают.

Они сами выбрали футбол, или вы привили им любовь к игре?

Сергей Гуренко: Думаю, они сами. Я никогда не настаивал, что они должны стать футболистами. Это их выбор.

Когда вы были игроком, могли представить, что станете тренером?

Сергей Гуренко: Я еще когда играл, писал конспекты тренировок. Причем я это начал делать еще в 1999 году, когда перешел в «Рому». У меня с тех пор записи сохранились.

А кто на вас наиболее сильное влияние оказал?