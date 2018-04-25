Бэйл не исключил варианта перехода в «Баварию»

Валлийский полузащитник мадридского "Реала" прокомментировал интерес мюнхенской «Баварии. Об этом сообщает „Советский спорт“.

»Вы не можете ничего исключать в футболе. В настоящее время я играю за «Реал», и мне это нравится. «Бавария» имеет фантастический состав и команда всегда была одной из самых успешных в Европе.

Думаю, у меня есть потенциал для дальнейшего роста. Честно говоря, я всегда хочу большего. Больше игр и больше голов", — цитирует Бэйла ESPN.

Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.

Первый полуфинальный матч между «Баварией» и «Реалом» пройдет 25 апреля в Мюнхене. Начало в 21:45 мск.