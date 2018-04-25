Уроженец Улан-Удэ выиграл Лигу УЕФА в составе «Барселоны»

Интересно, тренеры юношеских сборных России знают такого?

В июле 2010-го мы первыми в Рунете написали о нём. История о том, как мальчик из Улан-Удэ очутился в школе легендарной «Барселоны» (не путать с платными филиалами для всех желающих), живо разлетелась по профильным и не только ресурсам. Это было слишком похоже на красивую сказку, чтобы материализоваться в нечто серьёзное в реальности. Но спустя восемь лет история получила неожиданное продолжение.

Мальчик из Улан-Удэ вырос и выиграл с сине-гранатовыми Лигу УЕФА — аналог Лиги чемпионов для юношей. То, что за эти годы он не бросил футбол, не растворился в круговороте местных дарований, которыми земля испанская и каталонская в частности во все времена была богата, уже сродни маленькому чуду. А уйти из «Барсы» и вернуться удаётся считанным единицам. Роме повезло. Но это везение надо было заслужить.

«Мы здесь уже восемь лет, — рассказывала мне мама футболиста Ольга Тугаринова. — Ездили в Каталонию отдыхать, да так прикипели душой к этим чудесным местам, что решили остаться. У мужа своя фирма, я детьми занимаюсь — кроме Ромы у нас ещё дочка растёт. Мы не эмигранты, нет. У всех российское гражданство, в Испании только вид на жительство оформили. Можно сказать, живём на два дома. Только большую часть времени — здесь, в Кастельдефельсе, а меньшую — в родном Улан-Удэ». Приглашение в систему «Барсы» автоматически подразумевало наличие определённых задатков — у тренеров клуба глаз на таланты намётанный. Но чтобы их развить, ребёнку следует обладать набором дополнительных характеристик — таких, как трудолюбие и целеустрёмлённость. У Романа, как видно, и с тем, и с другим порядок — коль скоро прошёл все стадии становления в детско-юношеском футболе, не опустил рук после первых неудач, в условиях резко обострившейся конкуренции.

Академия «Барселоны» — это не только замечательные условия для подготовки. Это — жёсткий отсев и высокая текучесть кадров. Только уникумам удаётся подняться по клубной иерархической лестнице снизу доверху, не пропустив ни одной ступени. Тугаринов продержался в системе пятилетку — приличный срок для клуба высочайших стандартов качества. Но, видимо, в какой-то момент то ли приостановился в росте, то ли перестал поспевать за более талантливыми сверстниками — в общем, с «Ла Масией» пришлось попрощаться. Как оказалось — не навсегда. Тугаринов сделал шаг назад ради двух шагов вперёд — отправился в маленький клуб «Унион Эспортива Корнелья», известный тем, что в своё время дал путёвку в жизнь Жорди Альбе . Там дела у юного защитника — а в отношении позиции Рома с детства был однолюбом — пошли веселее. Уровень ниже — доверия и практики больше. В юношеской команде «Корнельи» Тугаринов быстро стал одним из лидеров. Регулярно привлекался в юношескую сборную Каталонии для участия в чемпионате Испании. И тем не менее его возвращение в «Барсу» многих удивило — настолько, что местная газета Sport уделила событию развёрнутую заметку. Речь, напомню, о трансфере в де-факто третью (!) команду клуба.

В известной степени адаптацию Роману «хувениле A» (юниоры не старше 19 лет) облегчило присутствие в ней приятелей по детским командам — в частности, Ориоля Бускетса (нет, не родственник Карлеса и Серхио). Но ещё более важно, что он вернулся более готовым к серьёзной конкуренции. К 18 годам Роман вытянулся почти до 190 см, окреп морально и физически.

За неполный сезон «врасти» в основу команды Тугаринову объективно было трудно. Позиция в центре обороны предполагает стабильность — менее охотно тренеры ротируют только вратарей. Тем не менее высокий блондин закрепился в обойме и, получая свои шансы, пользовался ими неплохо.