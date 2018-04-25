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Срок сдачи «Самара Арены» в эксплуатацию сдвинули на день
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Срок сдачи «Самара Арены» в эксплуатацию сдвинули на день 

63.ru 28 минут назад
Фото: 63.ru
В четверг, 26 апреля, госзаказчику выдадут заключение о соответствии стадиона «Самара Арена» проектной документации. Спортивный объект введут в эксплуатацию. Об этом в Москве во время презентации исследования «Экономический, социальный и экологический эффект чемпионата мира в России» заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович.
— Я уточнял. Заключение должны выдать завтра, 26 апреля, — сообщил Аркадий Дворкович представителям федеральных СМИ.
Сдача стадиона в эксплуатацию была назначена на 25 апреля. С чем связаны задержки, чиновники пока не уточняют. Пока же «Самара Арену» готовят к первому тестовому матчу. На поле наносят разметку.
Игра состоится 28 апреля. Местные «Крылья Советов» сразятся с воронежским «Факелом». Начало в 18:00. Добраться на игру можно будет на автобусах и трамваях. 63.ru публиковал схемы маршрутов. При этом стоит взять с собой деньги. Во время первого тестового матча на стадионе не будет работать электронная платежная система. Поэтому оплатить еду и напитки можно будет только наличными.
Билеты на игру распродали за 5 часов. Но у горожан будет возможность оценить стадион на втором тестовом матче. Он назначен на 6 мая. С самарцами сразится краснодарская «Кубань».
Третий матч пока находится под вопросом. 11 мая второй состав «Крыльев Советов» может сыграть с «Мордовией».
Летом же стадион примет 6 игр чемпионата мира по футболу. Во время группового этапа на «Самара Арене» пройдут матчи команд Коста-Рики и Сербии (17 июня), Дании и Австралии (21 июня), России и Уругвая (25 июня), Сенегала и Колумбии (28 июня). На 2 июля назначен матч 1/8 финала, а на 7 июля — один из четвертьфинальных поединков.
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