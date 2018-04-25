Площадки для размещения команд-участниц ЧМ на Кубани достроены

"В Краснодарском крае завершается подготовка тренировочных баз к чемпионату мира по футболу. Все площадки для размещения команд уже достроены. До конца мая все спортивные объекты пройдут этапы обследования, категорирования и утверждения паспортов безопасности. Мы постарались учесть пожелания всех команд, которые решили базироваться на Кубани", — сказал губернатор.

По словам Кондратьева, в регионе проделана большая работа — от строительства новых объектов до благоустройства прилегающей территории.

"При этом особое внимание, конечно, мы уделяем антитеррористической и противопожарной безопасности. На объектах установлены системы видеонаблюдения, охранная сигнализация, тревожные кнопки. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность всем командам-участницам чемпиона мира, — добавил глава региона. — Краснодарский край приложит все усилия для того, чтобы мероприятия ЧМ-2018 по футболу прошли комфортно и безопасно, а все команды смогли ощутить настоящее кубанское гостеприимство".

Ранее сообщалось, что команды выбрали для своего размещения в Краснодарском крае шесть площадок. После мундиаля три тренировочные базы в Сочи, Геленджике и Анапе, находящиеся в зоне ответственности края, будут переданы детским спортивным школам.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.