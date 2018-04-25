В рамках «Русских Сезонов» состоится Битва Наций

Москва, 25 апреля 2018 г. С 3 по 6 мая 2018 года в Италии на территории замка Санта-Севера, Италия, пройдет Девятый международный чемпионат по историческому средневековому бою «Битва Наций». Ожидается, что свои команды на бой выставят 35 стран, а общее количество участников превысит несколько тысяч человек. Мероприятие проводится силами межрегиональной общественной организации «Доблесть Веков» по правилам и регламентам международной ассоциации исторического средневекового боя HMBIA и включено в обширную программу «Русских сезонов» в Италии.

"Битва Наций" представляет собой чемпионат мира по историческому средневековому бою. Масштабное международное событие с уникальным концептом, не имеющее аналогов в мире. Каждый год бойцы, болельщики, фанаты из разных стран съезжаются, чтобы сразиться в дуэльных и групповых поединках за титул чемпиона мира и поддержать своих фаворитов.

Исторический средневековый бой — это полноконтактный спортивный бой с применением макетов аутентичного оружия и в средневековых доспехах. Участники «Битвы Наций» одеты в традиционные для средневековья стальные шлемы и доспехи: кольчуги и латы. Амуниция каждого борца весит десятки килограммов. Участники битвы не только стилизуют костюмы под эпоху, но и используют актуальное оружие: незаточенные мечи, алебарды и двуручные топоры, созданные по историческим образцам. Особое внимание организаторы турнира уделяют правилам проведения боев. По правилам состязания в бою разрешены и ударные, и бойцовские приемы.

Чемпионат мира по историческому средневековому бою станет основой и фундаментом для масштабного фестиваля средневековой культуры XIV-XV веков. Посетителей ждут четыре дня непрерывных жарких сражений, грандиозный праздник-фестиваль культуры и спорта в духе Средневековья. Фееричные церемонии открытия и закрытия, полноконтактные бои в дуэльных и групповых категориях, обустройство исторического лагеря с резидентами со всего мира, которые живут в соответствии с нормами и условиями эпохи Средневековья. Интерактивные площадки для всей семьи с максимальным вовлечением аудитории. Историческая ярмарка и мастер-классы от ремесленников. Много качественной и необычной музыки. Яркое театрализованное шоу от музыкантов и средневекового шутовского коллектива лицедеев.

Помимо насыщенной активной программы гости и участники «Битвы наций» смогут посетить уникальную экспозицию вооружения. Международный культурный проект «Русские сезоны» специально для чемпионата привез в Италию полный комплект доспехов русского воина: от русского ратника XIII века до стрелецкого сотника XVII века.

Напомним, что ранее «Битва Наций» проходила в Украине, Хорватии, Франции, Чехии, Испании. На проведение десятого юбилейного чемпионата претендуют Россия и Санкт-Петербург. Российская сборная уверенно лидирует на мировой арене на протяжении 8 лет существования чемпионата, радуя своих болельщиков яркими победами. На сегодняшний момент к движению примкнуло уже 49 стран мира, в которых ежегодно проводятся сотни турниров. Подробная программа проекта размещена на официальном сайте http://www.russianseasons.org