Остолбеневший кот рухнул с ноутбуком и насмешил пользователей сети

Пользователь Twitter по имени Брэндон Салинас (Brandon Salinas) повеселил пользователей сети роликом, на котором его кот облокотился на крышку ноутбука, перевернул его и упал. Видео появилось на странице мужчины в соцсети.

Короткая запись начинается с момента, когда животное решило пройтись по клавиатуре лэптопа. Как только кот встал четырьмя лапами на девайс, он неожиданно остолбенел и повалился на бок. Вместе с ним на пол полетел и ноутбук. Все действие происходило под веселую музыку Гленна Миллера на фоне, что добавило еще больше комичности нелепой ситуации.

За несколько дней ролик набрал почти пять миллионов просмотров: им поделились 140 тысяч человек, а еще 380 тысяч пользователей поставили лайки. В комментариях посмеялись над котом-неудачником. «Не могу закончить пересматривать это», — писали многие зрители, а затем нарезали из видео гифки.

Некоторые поинтересовались, пришлось ли Салиносу чинить ноутбук. Как рассказал автор ролика, ни кот, ни девайс не пострадали.